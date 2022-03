Igor: “La Juventus? E’ dalla partita di andata che ho in testa il ritorno, siamo in grado di far male a chiunque. Questa è una famiglia e se mi chiedono di prolungare il contratto…”

Tra gli appuntamenti della Fiorentina in questo finale di stagione, c’è anche la sfida contro la Juventus per la Coppa Italia: “È dalla semifinale d’andata che ho in testa la gara di ritorno – le parole sono quelle dette dal difensore Igor al Corriere dello Sport-Stadio – Abbiamo dimostrato di saper giocare ad altissimi livelli, di poterci confrontare con qualsiasi avversario. La Juventus è venuta a Firenze e ha vinto 1-0. Per lo stesso principio, noi potremo andare a Torino e segnare uno, due gol. Dipenderà da noi. C’è consapevolezza del valore dell’avversario, e pure rispetto, ma noi abbiamo già fatto vedere di essere in grado di far male a chiunque”.

Il brasiliano parla anche della possibilità di poter prolungare il suo contratto con la squadra viola: “Io non sono quel calciatore che dice di essere pronto a firmare e poi invece non lo fa, io sono solo grato di essere qui. Poi, se mi proporranno di allungare questa mia avventura ne parleremo. Quello che mi sento di dire che io qui sono molto, molto felice. Questa è una famiglia”.

Contro l’Empoli, Italiano lancerà Cabral dall’inizio: “È un attaccante forte, pieno di qualità – spiega su di lui Igor – Ha bisogno di un po’ di tempo per abituarsi. In Svizzera c’è un’intensità di gioco molto diversa: potrà aiutarci davvero tanto, io non ho dubbi”.