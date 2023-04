Igor raggiunge quota cento partite in maglia viola: “Non poteva esserci un modo migliore per raggiungere questo traguardo”

Nella semifinale di andata in Coppa Italia vinta dalla Fiorentina contro la Cremonese il difensore Igor ha raggiunto le cento presenze in maglia viola. Un’importante traguardo che il giocatore ha voluto celebrare sul suo profilo Instagram: “Non ci sarebbe modo migliore per completare 100 partite con quella maglia. Voglio ringraziare Dio per avermi permesso di fare ciò che amo e anche per la fiducia che la Fiorentina ei miei compagni mi danno. Molto felice e soddisfatto di far parte di questa squadra. Vivendo un sogno! Prima metà della battaglia conclusa, congratulazioni a tutti!!”.

Di seguito il post originale di Igor: