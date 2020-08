Igor: “Sono fiducioso di fare una grande stagione. Il nostro grande obiettivo è arrivare a conquistare una qualificazione in Europa”

Il difensore brasiliano della Fiorentina Igor racconta a esportefantastico.com la sua preparazione di questi giorni con la squadra viola: “Il rientro è stato buono finora, abbiamo fatto delle vacanze molto brevi rispetto al normale. È stato tutto molto veloce. Penso che possa essere un qualcosa in nostro favore, dato che torniamo più in forma rispetto a quando ci prendiamo un mese di vacanze. Mi sto già preparando nel miglior modo possibile. Mi auguro di giocare molto, avere le occasioni, fare grandi partite e farmi notare nel mio ruolo. L’obiettivo è fare un buon lavoro, buoni allenamenti, buone partite. Sono fiducioso di fare una grande stagione. Sia individualmente che collettivamente. Obiettivi? Si può sognare, ma dal momento in cui si riparte da zero, tutte le squadre puntano al massimo, allo Scudetto e ai primi quattro posti. Dobbiamo iniziare con quell’obiettivo e poi da lì cercarne altri. Champions, Europa League… Questo è uno dei grandi obiettivi di quest’anno. Vogliamo essere sempre in cima alla classifica”.

