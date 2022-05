Ikoné lascia il Lille per la Fiorentina e la squadra francese cala a picco, ma la protesta dei tifosi è tutta da ridere FOTO

Dopo aver vinto il titolo della Ligue 1 nella scorsa stagione, il Lille non sta riuscendo a replicare la favolosa annata. Complice anche un mercato che ha visto partire tanti pezzi pregiati come Jonathan Ikoné, che a gennaio è approdato alla Fiorentina. La squadra francese è attualmente decima e l’ultima sconfitta in casa contro il Monaco ha fatto scattare una protesta particolare dei tifosi.

Durante il match i supporters del Lille hanno esposto uno striscione con scritto: “Siete in vacanza? Anche noi”. Così alcuni di questi hanno cominciato a giocare a pallavolo sulle tribune dello stadio, simulando una partita di beach volley; altri invece hanno sollevato una persona che fingeva di nuotare; altri si sono comodamente distesi sugli spalti per prendere il sole (nonostante fosse sera). Una protesta veramente tutta da ridere.