Ikone: “Ogni volta con Italiano imparo qualcosa di nuovo, è un martello. Abbiamo tutto per risalire in classifica”

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, l’attaccante della Fiorentina, Jonathan Ikone, ha parlato del proprio allenatore, Vincenzo Italiano: “E’ un martello, è vero. Ho un ottimo rapporto con lui, mi trovo bene. Ogni volta imparo qualcosa di nuovo. E’ severo, si. Ma nel senso positivo del termine, non per cattiveria: lo fa per ottenere il massimo e il meglio da me e da tutta la squadra. Ma sa anche scherzare con noi, allo stesso modo in cui pretende di più. E’ un allenatore davvero bravo”.

Ikone crede ad un ritorno in Europa della squadra viola: “Abbiamo tutto per risalire la classifica. E’ troppo importante per noi”.