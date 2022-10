“Il 3-3 di Jovic aveva il sapore di una mezza vittoria, ma il finale non è sfortuna”: i limiti evidenti del progetto

Così fa male. La Fiorentina era rimasta aggrappata come un naufrago alla partita dopo la tempesta iniziale che l’aveva portata a un passo dall’abisso, e quel pari di Jovic aveva il sapore di una mezza vittoria. Così Stefano Cecchi scrive su La Nazione, cercando le cause della sconfitta in extremis contro l’Inter.

Un’Inter, da squadra spietata e più forte, non ha perdonato le leggerezze viola. Lasciandoci sospesi fra l’applaudire il carattere di una squadra imperfetta ma coraggiosa o, piuttosto, il sacramentare per le ennesime sciagure difensive. Non è la prima volta che capita, non è solo sfortuna e ciò ora rischia di mettere in discussione un progetto di gioco che sta mostrando limiti evidenti.