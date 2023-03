Il Barcellona come la Fiorentina… ma con due grandi differenze

La Fiorentina come il Barcellona, ma solo fino a un certo punto. Anche lo storico club blaugrana, infatti, sarà costretto a traslocare per un periodo dal suo stadio, il Camp Nou, interessato dai lavori di ristrutturazione. Con due grandi differenze però: la lontananza sarà più breve, solo la stagione prossima e i primi mesi della successiva, e soprattutto la squadra potrà continuare a giocare in città.

Il Barcellona, per il campionato 2023/24 e fino al novembre 2024, disputerà infatti le gare casalinghe al Montjuic, stadio olimpico che in passato è stato casa dell’Espanyol. Una struttura molto vicina al Camp Nou, con tifosi che dovranno deviare solo 7 chilometri per continuare a vedere dal vivo la loro squadra.