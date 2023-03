Il Barcellona non molla Amrabat: osservatori del club a Tangeri per Marocco-Brasile

Come era ipotizzabile, dopo il forte interessamento per il giocatore negli ultimi giorni dell’ultimo giorno del mercato invernale, il Barcellona non ha assolutamente intenzione di rinunciare al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat: molto probabilmente la prossima estate, dopo il no dei viola, gli spagnoli torneranno alla carica per lui alzando probabilmente l’offerta economica.

A confermarlo è il Mundo Deportivo, che quest’oggi ha sottolineato come il club blaugrana e Xavi abbiano espresso il volere di arrivare al centrocampista marocchino tanto che, in occasione dell’amichevole di questa sera tra il Marocco e Brasile, alcuni osservatori spagnoli saranno a Tangeri per seguire da vicino il numero 34 della Fiorentina.