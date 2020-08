Il Bayern Monaco vince la Champions League: Coman piega il Paris Saint Germain

Il Bayer Monaco vince la sesta Champions League della sua storia. Questa sera, allo Stadio Da Luz di Benfica, i tedeschi hanno battuto in finale il Paris Saint Germain di Neymar: al novantesimo il risultato è 0-1 gli uomini di Flick. Dopo un primo tempo equilibrato il Bayern trova il gol del vantaggio grazie a un guizzo di Coman al 59′: Kimmich è bravo a mettere in mezzo all’area un’ottimo cross e il francese non si fa sfuggire la ghiotta occasione mettendo di testa la palla all’angolino basso alla destra di Navas. Sontuosa partita di Manuel Neuer che risulta ancora una volta decisivo: determinante in più occasioni, il portiere tedesco riesce a mantenere la porta del Bayern inviolata.

