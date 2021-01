Il Benassi di ritorno: quale futuro per lui?

L’avventura di Marco Benassi a Verona è durata pochissimi mesi. Il centrocampista, che la Fiorentina aveva ceduto agli scaligeri con la formula del prestito con diritto di riscatto, è incappato in un infortunio al polpaccio che l’ha di fatto lasciato fuori dal terreno di gioco per diversi mesi. Ed è finito all’ultimo posto nelle gerarchie di Juric, che sta avendo un grande rendimento dai suoi centrocampisti (Zaccagni e Tameze in primis).

Benassi torna così in riva all’Arno, ma per lui gli spazi sembrano essere davvero pochi. Più probabile un’altra cessione, sempre in prestito, ad una squadra che occupa i bassifondi della Serie A.