Il Bologna alla fine trova il suo terzino sinistro al Sassuolo e molla la pista Terzic

Poco da fare per Aleksa Terzic e allora il Bologna si è orientato su un altro calciatore: si tratta di Kyriakopoulos, classe ’96 del Sassuolo. Il ds rossoblu Sartori ha convinto il greco ad accettare il Bologna secondo Tmw e a questo punto l’accordo tra i club dovrebbe essere quasi una formalità. In ottica Fiorentina dunque, un pressing in meno su un calciatore della rosa a cui Italiano sta dando sempre più fiducia, visto che sabato scorso era subentrato a Biraghi per scelta tecnica.