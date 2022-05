Il Bologna blocca la Roma e la lascia a portata della Fiorentina, proprio prima dello scontro diretto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Arriva anche una buona notizia per la Fiorentina dal posticipo serale dell’Olimpico, con la Roma che non è andata oltre lo 0-0 con il Bologna. Una partita equilibrata, con anche diverse occasioni sprecate dai rossoblu e un intervento sospetto di Kumbulla su Orsolini in area, tralasciato dall’arbitro. I giallorossi salgono così a +3 sulla Fiorentina e lunedì prossimo ci sarà proprio lo scontro diretto al ‘Franchi’: partendo dal 3-1 dell’andata, alla squadra viola servirebbe una vittoria con 3 gol di scarto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Lazio, Roma 59, Fiorentina 56, Atalanta 55, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese, Bologna 43, Empoli 37, Spezia, Sampdoria 33, Cagliari 28, Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia 22*.

*una partita in meno