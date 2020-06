Il Cagliari potrebbe spezzare definitivamente le speranze della Fiorentina: Giulini disposto a tutto per trattenere Nainggolan

Dici Nainggolan e il pensiero va subito a un’estate fa. La Fiorentina a un passo dal colpaccio, poi la scelta di cuore del giocatore che andò al Cagliari per stare vicino alla moglie. Prestito annuale dall’Inter, che i rossoblù non sarebbero stati capace di rinnovare… almeno fino a ora. Secondo Tuttosport, infatti, il presidente Giulini sarebbe disposto ad un ingente sforzo economico per riscattare Nainggolan. Un’opzione che, se si verificasse, di fatto taglierebbe fuori di nuovo, e stavolta forse definitivamente, la Fiorentina. Le speranze viola erano aggrappate infatti al ritorno di Nainggolan all’Inter, che avrebbe implicato poi la ricerca di un’altra squadra visto che i rapporti con i nerazzurri sono ormai da tempo compromessi.

