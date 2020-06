Il capannello intorno a Joe Barone e le foto che hanno fatto infuriare la Fiorentina

Il post partita di ieri sera in casa viola è stato a dir poco agitato, con un Joe Barone furente e un Daniele Pradè che ha preso, come di consueto accade in situazioni così complicate: un mix tra amara fermezza e diplomazia, nel pieno stile del ds della Fiorentina. Nella “pancia” dell’Olimpico si è formato anche un capannello composto dai dirigenti viola al termine della gara: al centro della scena c’era Joe Barone, con in mano un telefono per mostrare delle foto emblematiche, quelle che stiamo vedendo un po’ tutti, al suo fianco Joseph Commisso, Giancarlo Antognoni, Daniele Pradè e Alberto Aquilani. Dal mancato contatto tra Dragowski e Caicedo a quello, a quel punto quantomeno dubbio visto il metro arbitrale, di Patric su Ribery, fino agli interventi assassini di Bastos su Ghezzal e di Radu su Badelj. Tutte decisioni finite a senso unico. E chissà che da quello stesso telefono non ci siano state parole di fuoco anche da parte di Rocco Commisso.

