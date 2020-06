Il clamoroso boom e poi il blocco improvviso: Il mistero del ‘Comitato per lo Stadio Nuovo di Firenze nell’area metropolitana”

C’era una volta il “Comitato per lo Stadio Nuovo di Firenze nell’area metropolitana”. Per più di una settimana è stato il fenomeno mediatico in assoluto per quanto riguarda la Fiorentina. Il gruppo, nato su Facebook era riuscito a raccogliere 13 mila adesioni nel giro di una settimana e cresceva al ritmo di mille membri al giorno. Di improvviso però è arrivato il blocco, l’archiviazione, l’impossibilità di poter scrivere ancora sopra e di avere nuove iscrizioni.

Un mistero che non ha lasciato indifferenti chi aveva aderito fin dalla prima ora a questo ‘progetto’, come Leonardo Manco che ci ha scritto in merito: “Vi posso dire che il gruppo era stato creato da pochissimi giorni e continuava a crescere di ad una media di 1000 iscritti al giorno, con già 12.000 iscritti dopo meno di una settimana. Le proporzioni del partito PRO Campi rispetto a quelle Restauro Franchi erano simili a quelle che si leggono oggi sui vari siti Viola, ovvero di oltre il 90% a favore della prima soluzione. Senza alcun preavviso il creatore e amministratore del gruppo, ha riportato un messaggio (adesso non più disponibile) con cui ha reso nota la volontà di chiudere immediatamente il gruppo in quanto stava iniziando a diventare un fardello troppo pesante per lui, non tanto per l’età, a detta sua abbastanza avanzata, ma per questioni di cui non è voluto entrare in merito. Questo comportamento a molti è sembrato abbastanza bizzarro, come se si fosse impaurito per qualcosa”.

Che vi siano state davvero pressioni? Non è da escludere, anche se è difficile capire da che parti potessero arrivare. Certo che è stato davvero strano assistere ad un fenomeno del genere. Nascita, esplosione, chiusura, una parabola social davvero generatasi alla velocità della luce.