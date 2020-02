Il consigliere grillino valdarnese ferma tutto: “Lo stadio a Reggello deve essere accantonato, le decisioni vanno condivise”

Il Consigliere del Movimento 5 Stelle di Reggello, Roberto Grandis ha commentato su Valdarno Post l’idea di portare lo stadio in Valdarno: “Apprendiamo dalla stampa che la proposta di Rocco Commisso è stata ben accolta e quasi contesa dai sindaci della vallata. Ma le belle ed allettanti proposte comportano dei costi che pagheranno i cittadini del Valdarno e che i primi cittadini devono mettere sul piatto della bilancia”.

Ed ha aggiunto: “Lo stadio della Fiorentina è una struttura che non comprende solo il campo da calcio e le gradinate (coperte) ma un centro commerciale, alberghi e forse anche altro, attualmente oggetto di trattativa”. Questo comporterà la necessità di progettare e creare infrastrutture proporzionati al numero di tifosi che attrarrà. Nello specifico si tratta di prevedere la cementificazione in aree verdi, attraversamento di circa 30mila mezzi di trasporto concentrati in poche ore in andata e ritorno, con relativo aumento esponenziale di inquinamento. A questo si devono aggiungere problemi di ordine pubblico, e a livello sociale l’ulteriore svuotamento dei centri storici per raggiungere i centri commerciali. Forse prima dovrebbero risolvere i problemi che i cittadini tutti i giorni devono affrontare. Riteniamo pertanto che il progetto di un stadio di tali dimensioni nel comune di Reggello o nei Comuni limitrofi debba essere assolutamente accantonato e che decisioni di tale portata dovrebbero essere condivise con la popolazione residente poiché sarebbe quella che pagherebbe il prezzo più alto”.