Il Consiglio Comunale di Campi adotta il piano strutturale: lo stadio non c’è ma è al centro della discussione

Il Consiglio Comunale di Campi, al termine di una lunga discussione ha adottato il nuovo piano strutturale cittadino.

Ovviamente, come già anticipato da Fiorentinanews, non ci sono espliciti riferimenti al nuovo Stadio bensì nell’intera discussione il tema sia rientrato negli interventi di tanti consiglieri.

Il PD di Campi, tramite il suo Capogruppo Lorenzo Galletti ha voluto sottolineare come lo stadio sia “una grande opportunità, in grado di generare meccanismi virtuosi”.

Gli ha fatto eco il Consigliere Stefanini della Lista Emiliano Fossi Sindaco che ha aggiunto: “Lo stadio è un volano per l’economia e il turismo”.

Le opposizioni si sono astenute da Sinistra a Destra. Forza Italia, tramite la voce di Paolo Gandola ha sottolineato anche come “il Centro Sportivo sia sparito da Campi per materializzarsi a Bagno a Ripoli e mi auguro che non succeda la stessa cosa per lo stadio”

Molto critico Lorenzo Ballerini di Potere al Popolo che sullo stadio ha ammesso come “per accaparrarsi il progetto si è fatto una corsa legittima ma non si è tenuto conto di Firenze e della visione d’insieme.

Oggi è un giorno importante per Campi. Joe Barone ha portato la lettera di manifestazione di interesse per costruire il nuovo Stadio e, soprattutto, è stato adottato un piano strutturale che guarda al 2035.