Il “controsenso” Kouame

Dopo settimane di duro lavoro, Christian Kouame ha impressionato Italiano, che potrebbe decidere di tenerlo come risorsa in più in vista del triplo impegno. D’altra parte però, come scrive Il Tirreno, ci sono diversi club che si stanno muovendo su di lui: in Italia piace eccome alla Cremonese e allo Spezia, mentre all’estero c’è l’Anderlecht che lo vorrebbe riportare a casa dopo l’anno scorso.

Ci sono però anche Nantes e Reims nella corsa all’ivoriano. Il nodo della vicenda è legato alla formula, con la Fiorentina che in caso di cessione punterebbe a fare cassa, arrivando almeno alla doppia cifra per riprendere così quanto speso per prelevarlo dal Genoa.