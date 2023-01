Il controverso episodio Hysaj-Saponara. Ma probabilmente l’arbitro ci ha visto giusto

C’è un solo, vero episodio controverso in Lazio-Fiorentina e avviene nel secondo tempo con le squadre sull’1-1. Ovviamente ci riferiamo al tocco di Hysaj sul piede di Saponara. Ai tempi del VAR ci siamo abituati ad un fatto: vediamo il contatto e subito gridiamo tutti al rigore. A norma di regolamento però un tocco non significa automaticamente sanzione e vale ancora la percezione che l’arbitro ha dell’azione.

In sostanza il direttore di gara Andrea Colombo ha visto il tocco ma ha valutato anche il fatto che per lui Saponara abbia accentuato molto la caduta, simulando. Sensazione giusta quella del direttore di gara? Probabilmente sì e questo lo diciamo con la morte nel cuore, perché un rigore in quel momento della gara, se realizzato, avrebbe indirizzato la partita verso i viola e tre punti all’Olimpico sarebbero stati oro.

Sul primo gol c’è stato da discutere sulla posizione di Milinkovic-Savic al momento del tocco-tiro di Casale finito in fondo al sacco. A tenerlo in gioco c’è però Jovic che si è attardato leggermente al momento dell’uscita.