Il coronavirus blocca le trattative tra Fiorentina e Inter

Uno di quei giocatori che è in bilico, almeno all’interno della Fiorentina, è l’esterno sinistro Dalbert Henrique. E’ arrivato in estate in prestito secco dall’Inter, ma è comunque diventato uno dei punti fermi della squadra.

Proprio in questo periodo, si legge su Il Tirreno, i due club avrebbero dovuto parlare per valutare il da farsi anche. In ballo c’è anche il nome di Biraghi, giocatore che ha compiuto il percorso inverso. Anche se per l’italiano, la società nerazzurra si era garantita il diritto di riscatto.

Che il club viola sia contento del brasiliano lo dimostra, appunto, la continuità del suo impiego ma data l’attuale situazione di incertezza in cui vive la nostra nazione e il mondo calcistico è impossibile ora fare azzardare ipotesi.