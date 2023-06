Il Corriere dello Sport-Stadio: Nico sul ponte di comando

Sul Corriere dello Sport-Stadio, spazio per la Fiorentina in prima pagina: “Comanda Nico”. A pagina 24 in taglio alto: “Speedy Gonzalez allo sprint che conta” e in sommario: “Cinque gol nelle ultime otto gare, con il West Ham cerca il riscatto internazionale dopo il Qatar”. In taglio basso: “A Praga la spedizione dei 10.000”. A pagina 25: “Guerini: forza ragazzi, piegherete il West Ham”. In taglio basso: “Ottavo posto per la Viola con sala d’attesa per l’Europa”.