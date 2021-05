Il Crotone beffa il Benevento allo scadere e fa un piacere al Torino per la salvezza. La Sampdoria batte l’Udinese. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminate le due sfide iniziate alle 15.00 valevoli per il 37esimo turno di Serie A.

A Benevento i padroni di casa si giocavano le ultime chance di salvezza contro un Crotone già retrocesso. I giallorossi dovevano vincere per sperare di giocarsi tutto all’ultima di campionato nella sfida diretta contro il Torino (che però deve recuperare una partita contro la Lazio martedì). Il Benevento era andato in vantaggio con Lapadula al 13esimo del primo tempo e il Crotone era in dieci dal 24esimo per l’espulsione di Golemic. Al 93esimo però è arrivato il gol di Simy che ha pareggiato i conti con il risultato finale fissato sull’1-1. Adesso al Torino basta un punto (in due partite) per salvarsi e condannare i campani alla Serie B.

Tra Udinese e Sampdoria invece finisce 0-1 per i blucerchiati. A decidere la sfida Fabio Quagliarella, che al 88esimo ha realizzato il rigore concesso dall’arbitro Gariglio per il tocco di mano di Bonifazi. La squadra di Ranieri si aggiudica matematicamente il nono posto finale.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 88, Atalanta 78, Napoli 76, Milan, Juventus 75, Lazio* 67, Roma 61, Sassuolo 56, Sampdoria 49, Verona 43, Udinese, Bologna 40, Genoa, Fiorentina 39, Spezia 38, Cagliari 36, Torino* 35, Benevento 32, Crotone 22, Parma 20. (* una partita da recuperare)