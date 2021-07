Il cuore viola Berrettini scrive la storia del tennis italiano: è FINALE a Wimbledon!

Matteo Berrettini scrive la storia del tennis italiano. Il classe ‘96 romano, tifoso della Fiorentina, centra la finale a Wimbledon battendo in 4 set il polacco Hurkacz, numero 18 del mondo. 6-3/6-0/6-7/6-4 per il 25enne laziale, che vince una grande partita di cuore, talento e testa. È il primo italiano a riuscirci nella storia del tennis.

Berrettini aveva già eguagliato Nicola Pietrangeli, capace di giungere fino alla semifinale a Londra nel 1960, prima di cedere a Rod Laver. Ora ha definitivamente scritto la storia del tennis azzurro. Il ragazzone azzurro dal cuore viola supera in serie Pella, Van De Zandschulp, Bedene, Ivashka, Auger-Aliassime ed infine il polacco Hurkacz. Un torneo mostruoso del tennista italiano, che ora attende uno tra Djokovic e Shapovalov per giocarsi la vittoria del grande Slam. GRANDE MATTEO!