Il debutto? Rinviato!

Il debutto di Lucas Martinez Quarta con la Fiorentina? Rinviato. A Cesena contro lo Spezia è stato già tanto vederlo tra i convocati, fargli fare anche uno spezzone di gara sarebbe stato un azzardo all’interno di una partita che si era già complicata abbondantemente con il passare del tempo.

Del resto il ragazzo si era presentato a Firenze solo a ridosso del match contro i liguri, perché impegnato con la nazionale argentina. Non avesse avuto questo ‘impiccio’ avrebbe avuto molti più giorni a disposizione per integrarsi meglio in squadra.

L’appuntamento con il campo, per quello che è stato l’ultimo acquisto del club viola, ci sarà più avanti.