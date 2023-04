Il derby dell’aereo tra Nico e Lautaro: una potenziale doppia rinuncia ma Italiano ora ha un assetto di riferimento

Tornati entrambi giovedì dal Sudamerica, potrebbero i due esclusi dalle formazioni iniziali di Inter e Fiorentina: Nico Gonzalez e Lautaro Martinez giocheranno una sorta di “derby dell’aereo” visto il volo transoceanico comune che li ha riportati in Italia. Abbiamo visto in questo anno e mezzo di gestione Italiano come il tecnico abbia sempre remore nel lanciare un calciatore dalla scaletta direttamente in campo e almeno sul fronte viola, la panchina di Nico è molto probabile. Quello che è cambiato nell’allenatore della Fiorentina è però la coscienza di un assetto ben più strutturato rispetto a inizio stagione e a quelle rotazioni vorticose che portavano pochi risultati e tanti malumori. A prescindere quindi dalla gestione odierna di Gonzalez, la Fiorentina inizia oggi il tour de force di aprile e lo approccerà con punti di riferimento chiari, da ritoccare qua e là a seconda del tipo di partita all’orizzonte.