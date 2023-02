Il derby tra sorrisi e frecciatine: quel rapporto strano tra Corsi e la coppia Commisso-Barone

Derby in campo, derby in tribuna: quello di oggi sarà anche un confronto a distanza tra le dirigenze di Fiorentina ed Empoli, già abituate all’aria di stracittadina da alcuni episodi di mercato e non solo. L’estate scorsa ad esempio ci fu la rinuncia dell’Empoli al riscatto di Zurkowski e il muro alzato dalla Fiorentina poi sul gong del mercato per il polacco. Palla restituita sul campo viola poi quando Barone provò a chiedere Parisi, anche lì a pochi passi dal traguardo di fine sessione. E che dire dei riferimenti frequenti di Corsi alla maggior dimensione viola, a scaricare qualsiasi pressione e attesa sulla Fiorentina, in occasione dei derby. Sorrisi e frecciatine come scrive La Nazione, sentimenti che variano da un derby all’altro: oggi sugli spalti ci saranno tutti.