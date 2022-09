Il destino incrociato di Kouame: Da possibile pedina nerazzurra a spauracchio per Gasperini

La Nazione oggi in edicola, si concentra su Kouame. Ad inizio mercato c’era e c’è stata un’operazione che in qualche modo avrebbe potuto (e dovuto) prendere corpo ma che poi ha finito per arenarsi. Fiorentina e Atalanta parlavano già da qualche tempo (almeno da aprile) di Gollini e dopo un paio di incontri ovviamente informali, su specifica indicazione di Gasperini, i nerazzurri calarono una carta decisamente a sorpresa: inserire Kouame nella trattativa. A titolo definitivo. Chiaramente in direzione di Bergamo.

Fu proprio quella clausola – e quel tentennare dei viola davanti all’orizzonte di perdere per sempre la Gazzella – che il nome di Kouame venne cancellato dai colloqui fra i dirigenti dei due club.Voleva l’attaccante, Gasp e domenica, nella sfida di Bergamo, rischia di ritrovarselo lassù, in mezzo all’attacco viola, come punta centrale che al momento sembra dare a Italiano le migliori garanzie di rendimento offensivo.