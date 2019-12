Il doppio blitz in Premier: la Fiorentina prova a riportare Cutrone in Italia e c’è sempre il Genk nel mirino

C’è da fare tanto in casa Fiorentina, non solo per il futuro della panchina ma anche, e soprattutto, sul mercato perché la squadra presentata ai nastri di partenza della stagione è evidentemente incompleta e insoddisfacente. E La Nazione disegna alcuni scenari, un po’ a tutto campo: nel mirino in particolare la Premier League e il Genk, realtà che purtroppo evoca ricordi amari in ottica mercato. Nell’ottica di un doppio blitz da mettere in moto in Inghilterra i nomi principali sono quelli di Patrick Cutrone, attaccante passato in estate al Wolverhampton, e Dennis Praet, centrocampista che al Leicester non sta trovando molto spazio dopo gli anni buoni alla Samp. In Belgio invece s’è Sander Berge, norvegese classe ’98, che con l’eliminazione dalla Champions potrebbe essere un po’ più raggiungibile.