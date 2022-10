Il duro comunicato della Curva Fiesole: “Assurdo sopruso delle Forze dell’Ordine, raggiunta quota venticinque Daspo per adunata sediziosa. In silenzio per rispetto e niente striscioni”

Arriva direttamente dalla pagina Fuori dal Coro su Facebook una dura comunicazione della Curva Fiesole: “In queste ore stanno arrivando numerosi avvii di procedimento al Daspo per adunata sediziosa. I soprusi delle Forze dell’Ordine a nostro carico non sono una novità, ma qua siamo all’assurdo. Non staremo a guardare! Ad ora i ragazzi colpiti sono 25 e per altrettanti minuti della partita la Curva Fiesole starà in silenzio per rispetto. Inoltre non verranno attaccati gli striscioni per tutta la durata della partita. Questa sarà soltanto la prima delle azioni a difesa dei nostri amici.

LIBERTA’ PER GLI ULTRAS VIOLA!

CURVA FIESOLE: ADUNATA SEDIZIOSA DAL 1973″