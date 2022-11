Il Franchi esulta ancora ma stavolta per l’Italrugby: vittoria storica contro l’Australia, con finale thrilling

Un’altra giornata di festa per il Franchi di Firenze ma stavolta non c’entra la Fiorentina, bensì la Nazionale di rugby, impegnata in un test match contro l’Australia, mai battuta fino ad oggi nella storia. Un pomeriggio da ricordare quindi per l’Italia della palla ovale, che han vinto per 28-27, con un finale davvero thrilling e che poteva negare questa grande soddisfazione. Nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari infatti, gli Wallabies avevano trovato la meta del -1 e avevano la possibilità di vincere la partita con la trasformazione del 28-29. Ha tremato però il piede di Donaldson che ha sprecato la chance, sotto la Fiesole, regalando così automaticamente il successo agli azzurri.