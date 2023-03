Il Franchi ora corre verso Euro 2032 mentre tra Fiorentina e Comune è accordo per un’altra stagione

Di ieri la notizia della candidatura ufficiale da parte della città di Firenze, per voce e firma del sindaco Dario Nardella, ad ospitare l’Europeo del 2032 che l’Italia vorrebbe organizzare, a 42 anni dall’ultima grande manifestazione (Italia ’90). Chiaro che la proposta si lega indissolubilmente al progetto per il restyling del ‘Franchi’, finanziato dal Pnnr, per il quale i lavori dovrebbero partire tra non molto ma chiudersi inderogabilmente entro il 2026. Il nuovo ‘Franchi’, scrive il Corriere Fiorentino, ha ottime possibilità di essere selezionato tra i 10 impianti che ospiterebbero alcune partite del torneo: entro il 12 aprile la Figc presenterà il suo dossier per ufficializzare la candidatura dell’Italia mentre la decisione della Uefa arriverà ad ottobre.

Nel frattempo resta ancora da chiarire dove giocherà la Fiorentina durante i lavori: dubbi ancora non sciolti, su questo tema e anche su quanto (e se) il club viola vorrà partecipare o intervenire sullo spazio commerciale che verrà ricavato intorno alla nuova struttura. Tra le parti per il momento c’è accordo per il rinnovo della convenzione, che vede appunto la Fiorentina ospite del Comune al ‘Franchi’ almeno fino al 2024, dopodiché la questione della permanenza o della migrazione durante i lavori dovrà essere risolta.