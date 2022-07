Il futuro di Agostinelli? Potrebbe essere a Brescia anche perché la Fiorentina continua a seguire un difensore

Nonostante il solo anno di Serie A alle spalle, la Fiorentina continua a seguire Andrea Cistana, centrale classe ’97, che in carriera ha giocato anche a Prato oltre che nelle Rodinelle. Ne è convinto il quotidiano Brescia Oggi che associa proprio la società viola al 25enne, ipotizzando un’operazione allargata anche ad uno dei giovani più in vista del vivaio gigliato: Vittorio Agostinelli. Il centrocampista della Primavera dovrebbe andare in prestito e una delle opzioni è proprio il Brescia che gli darebbe la vetrina per giocare in Serie B.