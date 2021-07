Il Genk dice NO alla Fiorentina. Ma senza l’accesso alla Champions, il discorso Munoz potrebbe riaprirsi

Pochi giorni fa, direttamente dalla Colombia, era emersa la notizia che la Fiorentina stava trattando l’acquisizione del cartellino del terzino destro del Genk e della nazionale colombiana, Daniel Munoz.

Il club viola però ha incontrato delle difficoltà su questa strada, perché la società belga, che tra l’altro giocherà i preliminari di Champions League, ha rifiutato l’offerta fatta dai gigliati e anche altri approcci che ci sono state da parte di altre squadre per il giocatore. Nel caso di un mancato ingresso nel tabellone principale della competizione europea però il discorso potrebbe riaprirsi.

Il Genk, nonostante il Coronavirus, ha ancora una buona solidità economica e quindi non deve vendere giocatori per forza per ragioni di bilancio.