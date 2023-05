Il “giallo” Terzic: l’esterno della Fiorentina si allena regolarmente, ma per la Serbia… è infortunato

Dopo i giorni di riposo concessi da Vincenzo Italiano in seguito alla vittoria contro la Roma, la Fiorentina è tornata in campo per preparare gli ultimi due impegni stagionali. Lo ha fatto ieri e poi questa mattina al centro sportivo “Davide Astori”, presenti anche Joe Barone e Rocco Commisso a bordocampo per seguire l’allenamento della squadra.

Una seduta utile per risolvere il piccolo giallo creatosi intorno ad Aleksa Terzic, non convocato dalla Serbia (al contrario di Milenkovic e Jovic) in quanto ritenuto infortunato. Un evidente errore di valutazione quello del ct Stojkovic, dal momento che in realtà Terzic sta benissimo e si è allenato regolarmente con i compagni.