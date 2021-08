Il giro di contatti del procuratore di Vlahovic. Grandi club con grandi disponibilità, ma alla fine…

Il procuratore di Dusan Vlahovic, Darko Ristic, è uno degli uomini più attivi in questa fase di mercato. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, l’agente del centravanti della Fiorentina in questi giorni ha avuto contatti con il Tottenham. Poi con l’Inter per capire al volo non sarebbe stata una strada percorribile. Ma non sono mancati colloqui con Arsenal e Atletico Madrid.

Sono tutti grandi club che potrebbero investire grandi cifre per prendere il giocatore. Però mancano le proposte scritte, quelle ufficiali con numeri e dati altrettanto precisi, tutto si ferma sostanzialmente ad un giro di consultazioni.