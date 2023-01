Il Giudice Sportivo conferma la squalifica di un difensore della Roma contro la Fiorentina. Mancini si salva

Il giudice sportivo ha confermato la squalifica a Ibanez, difensore della Roma che dovrà saltare la partita contro la Fiorentina dopo aver ricevuto il cartellino giallo contro il Milan. Il giocatore brasiliano era infatti diffidato e ora dovrà scontare un turno di stop.

Nessuna squalifica invece per Mancini, altro difensore della Roma in diffida che, in un primo momento, sembrava avesse ricevuto anche lui il giallo a San Siro. In realtà il cartellino era stato estratto per il compagno di squadra Celik e dunque contro la Fiorentina ci sarà.