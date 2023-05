Il Giudice Sportivo multa il Torino per i cori dei tifosi granata contro Commisso

Da poco diramato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo con le decisioni che riguardano la 36esima giornata di Serie A. Nessuna notizia riguarda in particolare la Fiorentina, con la giustizia che ha punito però il Torino, ultimo avversario dei viola dopo i cori dei suoi tifosi contro il proprietario gigliato Commisso.

Negli scorsi giorni il numero uno viola si era scagliato in un’intervista contro il presidente dei granata Cairo, per la gestione dei quotidiani sotto il suo controllo, lasciandosi andare anche a una frase scomoda sulla società piemontese. Nelle ore precedenti alla partita, Commisso ha corretto il tiro, affermando di non avercela con il Torino o con i suoi tifosi, apprezzando la storia dei granata. Tutto ciò non è bastato, con la curva più calda dell’Olimpico che si è scagliata contro Commisso con diversi cori durante il match. Per questa ragione il Giudice sportivo ha comminato alla società di Cairo una multa di 3mila euro.