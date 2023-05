Il grande dubbio di Italiano per Praga

Dopo il fallimento di Roma, quella dell’Eden Arena si candida a pieno titolo ad essere “la partita dell’anno” in casa Fiorentina. Vincere un trofeo, dopo più di vent’anni, per di più in campo europeo, trasformerebbe una stagione mediocre in una decisamente da ricordare. Ma Vincenzo Italiano arriverà all’appuntamento del 7 giugno con un dubbio amletico. Cabral o Jovic? Il numero 9, quasi-bomber della squadra, o l’esperienza, nonché la classe, del 7 ex Real Madrid? Cerchiamo di capire insieme quale potrebbe essere la scelta giusta per battere il West Ham.

CABRAL. Il brasiliano non è più lo stesso dopo l’infortunio. È evidente. Le recenti mancate convocazioni in campionato sono il chiaro segno di una forma fisica che non è più tornata. E a Roma tutta la pesantezza dell’ex Basilea è stata controproducente (tanto da “regalare” le migliori occasioni al suo sostituto serbo). Dunque, perché mai Italiano dovrebbe prenderlo in considerazione per la partita che vale una stagione? Semplice, perché il miglior periodo (quei due mesetti circa) che la Viola ha vissuto quest’anno sono anche, e soprattutto, merito di Arthur. Le sue reti, infatti, sono state decisive in misura nettamente superiore a quelle del prossimo candidato.