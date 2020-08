Il grande obiettivo dello scorso mercato della Fiorentina è pronto a volare in Inghilterra

Può essere finalmente la volta buona per Rodrigo De Paul di lasciare l’Udinese e cercare fortuna altrove. Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, l’ex obiettivo della Fiorentina ha ricevuto un forte interesse da parte del Leeds United, storico club inglese neopromosso in Premier League. I due club stanno intavolando la trattativa, con l’Udinese che chiede 30/35 milioni.

Leeds are seriously interested in Rodrigo de Paul from Udinese – as @mcgrathmike reported. Price tag around €30/35M and talks on between the two clubs. 🇦🇷 #LUFC #Leeds

