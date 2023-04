Il grande ritorno del 10, nel giorno dell’Unico 10: un palcoscenico di prestigio per Castrovilli

In campionato mancava da titolare da prima dell’infortunio mentre in stagione lo era stato solo nell’andata con il Sivasspor e ieri ha scelto proprio un grande palcoscenico per tornare a brillare: è stato il pomeriggio anche di Gaetano Castrovilli, proprio nel giorno del compleanno di un altro 10 leggendario come Giancarlo Antognoni. Un ruolo per altro diverso, un po’ a metà tra la classica mezzala e il mediano nei due con Mandragora. Di sicuro la Fiorentina ne ha beneficiato in qualità anche perché Castro sembrava in gran giornata: a un passo due volte dalla rete, in particolare con un destro a giro fantastico poco prima del gol di Bonaventura.

C’è anche lui nella faretra di Italiano, un’altra freccia per l’arco viola che può trovare risorse quasi dimenticate ma di fatto determinanti nell’aumento del tasso tecnico della Fiorentina.