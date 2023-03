Il Lech Poznan stravince in Svezia e fa compagnia alla Fiorentina. Il Basilea rimonta e la spunta ai rigori

Tre gare alle 18.45 per quanto riguarda il ritorno degli ottavi di Conference League: qualificazione per la Fiorentina ma anche per i polacchi del Lech Poznan che avevano già vinto per 2-0 in casa contro il Djurgarden. Successo bissato in Svezia con un rotondo 3-0, maturato nell’ultimo quarto d’ora: a segno Marchwinski, Kvekveskiri e Skoras.

Ai supplementari invece Basilea e Slovan Bratislava: 2-2 all’andata e 2-2 per ora anche al ritorno. Abubakari e Kucka per gli slovacchi nel primo tempo, Calafiori e Amdouni nella ripresa per gli svizzeri. Dopo la rimonta degli svizzeri, è arrivata la vittoria dell’ex squadra di Cabral ai rigori (4-1 il risultato dei tiri dal dischetto).