Il Lech risponde a distanza alla Fiorentina: vittoria esterna in rimonta e terzo posto agguantato in solitaria

Vince la Fiorentina, vince anche il Lech Poznan. Il prossimo avversario dei viola in Conference League ai quarti di finale ha battuto in trasferta il Widzew Lodz per 2-1, raggiungendo il terzo posto in solitaria del massimo campionato polacco. A portare la squadra alla vittoria i gol di Marchwinski e Velde al 73′ e al 78′, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio dei padroni di casa arrivato al 71′ con Pawlowski.

Con questa vittoria, come detto, il Lech stacca il Pogon di tre punti e staziona da solo in terza piazza a -9 punti dalla seconda Legia Varsavia. Adesso lo stop per le nazionali, poi la ripartenza il 2 aprile in casa, proprio contro il Pogon.