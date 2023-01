Il Leicester non ha la minima intenzione di rinunciare a Nico Gonzalez… anche a costo di alzare l’offerta

“Nico Gonzalez non è in vendita”, parola di Joe Barone. Affermazioni certamente rassicuranti quelle del dg della Fiorentina, che però non escludono completamente la possibilità di un ripensamento di fronte a un’offerta monstre.

Quella che, probabilmente, sta pensando di avanzare il Leicester. Secondo il giornalista inglese Graeme Bailey, il club di Premier League vuole fortemente Nico Gonzalez e continua a sperare in un accordo con la Fiorentina, magari anche a costo di alzare l’offerta. Le trattative – secondo Bailey – sono ancora in corso tra i due club.

Leicester still hopeful of deal for Fiorentina forward Nicolas Gonzalez.

The Argentine international is understood to be ready to make the move to England.

Talks ongoing with Fiorentina to try and secure the deal.@90min_Football

— Graeme Bailey (@GraemeBailey) January 16, 2023