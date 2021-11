Il Lille di Ikone vince contro il Salisburgo, ma senza il francese. Ecco perchè l’obiettivo di mercato della Fiorentina non ha preso parte alla vittoria

Ieri sera il Lille di Ikone ha vinto 1 a 0 contro gli austriaci del Salisburgo in Champions League. I campioni di Francia adesso guidano il gruppo G, ma nella vittoria di misura non ha preso parte l’obiettivo di mercato della Fiorentina. Il francese classe 98′ infatti ha dovuto scontare una giornata di squalifica, vista l’ammonizione rimediata contro il Siviglia nella scorsa giornata. Proprio contro gli andalusi Ikone si era reso protagonista del match grazie al gol vittoria siglato che è valso i tre punti per i suoi. Di seguito le immagini della rete firmata dall’esterno mancino.