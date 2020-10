Il maldestro Caceres rimette in gioco Verde. Ma è una regola davvero discutibile

Spezia-Fiorentina gara valida per la quarta giornata della massima serie è stata diretta da Gianluca Manganiello di Pinerolo, a coadiuvarlo Paganessi e Di Iorio, Banti in sala VAR.

Parte forte la Fiorentina, al quarto minuto è già avanti di due reti, gara che poi diventa equilibrata, fino al 39′ quando Verde accorcia le distanze per i padroni di casa; il giocatore spezzino parte in posizione irregolare ma un intervento maldestro di Caceres, che buca nettamente la palla, lo rimette in gioco. Al 45′ troviamo la prima ammonizione che è per Deiola il quale atterra Castrovilli.

Nel secondo tempo succede davvero pochissimo sia per gli episodi che per lo spettacolo. Da segnalare le ammonizioni al 59′ per Chabot falloso su Bonaventura, al 66′ per lo stesso Bonaventura per proteste e nel finale al minuto 86 per Lirola che atterra l’ex viola Agudelo in fuga nella metà campo gigliata.

Direzione sufficiente per Manganiello che ha dovuto dirigere un match povero di episodi. Giusta la decisione sulla prima rete spezzina anche se la regola è davvero discutibile come affermato dai dirigenti viola.