Il Marsiglia ci prova per Lirola. Una proposta che (per ora) non convince la Fiorentina

Nei piani dei dirigenti della Fiorentina, Pol Lirola avrebbe dovuto risolvere uno dei problemi atavici di questa squadra: la mancanza di un terzino destro. Ad un anno e mezzo dal suo arrivo a Firenze però questo progetto non ha dato i frutti sperati, nonostante l’investimento per prenderlo dal Sassuolo sia stato importante.

Adesso lo spagnolo è al centro di una trattativa di mercato che si è aperta tra il club viola e l’Olympique Marsiglia. I francesi hanno provato a prenderlo in prestito con diritto di riscatto a loro favore. Una proposta che, per il momento, non convince però la Fiorentina. Il canale non è stato chiuso e la trattativa continua.

Olympique Marseille have offered a loan with buy option to Fiorentina for Pol Lirola [right back, 1997, Spanish]. No agreement reached yet, negotiations on.

Napoli asked €15m Arkadiusz Milik: OM are not going to sign him if the price won’t change – same for Atlético Madrid. 🇫🇷

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2021