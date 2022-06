Il mercato della Fiorentina vivrà su tempi lunghi. Ad eccezione del portiere

C’è da armarsi di pazienza, perché il mercato della Fiorentina vivrà su tempi lunghi. Questo è quello che si legge in merito su La Nazione di oggi.

Il tutto salvo sorprese o situazioni già piuttosto avanzate come quelle relative al portiere con Dragowski vicino all’imbarco per l’Inghilterra e uno fra Gollini (favorito) e Vicario (per 10 milioni) in direzione di Firenze.

Per il resto, le manovre del club viola sono tante, ma tutte sempre da definire o avviare in maniera decisa.