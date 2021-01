Il Milan perde ma è campione d’inverno: dopo l’Atalanta Gotti ferma anche l’Inter Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si sono conclusi i due anticipi della 19esima giornata di Serie A: alle 18 a San Siro il Milan affrontava l’Atalanta, mentre alla Dacia Arena l’Udinese ospitava l’Inter di Antonio Conte.

A San Siro è un dominio bergamasco. Una rete di Romero nel primo tempo, e quelle di Ilicic e Zapata nel secondo fissano il risultato finale sullo 0-3 e regalano i 3 punti agli ospiti. I rossoneri di Pioli, dopo quella contro la Juventus, incappano nella seconda sconfitta dell’ultimo mese ma si laureano comunque campioni d’inverno con 43 punti.

Rossoneri ancora primi perche ad Udine gli uomini di Gotti, dopo il pareggio in settimana contro l’Atalanta, fermano sullo 0-0 l’Inter del duo Lukaku-Lautaro Martinez: nerazzurri a secco di gol per la prima volta in campionato.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 43, Inter 41, Roma 37, Atalanta 36, Napoli, Juventus 33, Lazio 31 Sassuolo 30, Verona 27, Sampdoria 23, Benevento 22, Bologna 20, Fiorentina, Spezia 18, Udinese 18, Genoa 15, Cagliari 14, Torino 14, Parma 13, Crotone 12.