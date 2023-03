Il Milan recupera due pedine importanti in vista della Fiorentina

Pioli recupera tre pedine importanti per la partita contro la Fiorentina di sabato al Franchi. A evidenziarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive come Calabria e Bennacer abbiano svolto regolarmente l’ultimo allenamento col gruppo.

Il centrocampista potrebbe partire dal primo minuto, anche se Pioli sta pensando a farlo riposare in vista della Champions. Al suo posto potrebbe giocare Pobega, ma il ballottaggio è aperto. Calabria invece potrebbe rientrare come esterno di centrocampo oppure come centrale al posto di Kalulu.