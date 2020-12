Il Milan vince e stacca il pass per i sedicesimi d’Europa League come prima nel girone

La squadra di Pioli, già qualificata, prova a fare risultato pieno a Praga per provare a superare il Lille (impegnato con il già eliminato Celtic) al primo posto del gruppo H.

Ampio turnover per i rossoneri, ma nonostante tutto chiudono il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Hauge al 23′. Terzo gol per il norvegese nella fase a gironi della competizione. Nel secondo tempo il Milan amministra, protagonista nel finale anche l’ex portiere viola Tatarusanu, autore di una parata salva risultato. Rossoneri espugnano il campo dello Sparta Praga, e chiudono così il girone come primi classificati con 13 punti.